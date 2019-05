Oakland — Kevin Durant vs. James Harden. Este duelo podría irse a siete partidos, y las dos estrellas lo saben.

Todos imaginaron que la semifinal de la Conferencia del Oeste entre Golden State y Houston lucía más como la Final adelantada de la NBA en términos del talento en cada equipo. Ahora está empatada 2-2.

Lo mejor de la NBA está deslumbrando en defensa e intercambiando grandes tiros en la ofensiva.

“Por la manera en que ambos equipos están jugando con tal intensidad y agresividad, es divertido estar allí”, dijo Durant. “Estamos anhelando el quinto partido”.

La serie se reanuda el miércoles en la Oracle Arena, que podría albergar su último encuentro si Golden State no hace su trabajo en casa. Los Warriors se mudarán al nuevo Chase Center en San Francisco la próxima temporada.

“Nada ha pasado realmente aún. Ambos equipos han ganado dos duelos como locales”, opinó el entrenador de los Warriors, Steve Kerr.

También el miércoles, Boston intentará evitar la eliminación jugando en Milwaukee. Los Bucks están arriba por 3-1.

“Este tipo de situaciones muestran mucho sobre la gente”, señaló el entrenador de los Celtics, Brad Stevens. “Eso no siempre significa que vas a tener éxito. Pero competir al nivel que necesitas y asegurándote que es tan apremiante como jamás ha sido en cada posesión es de suma importancia”.

De vuelta en el área de la bahía de San Francisco, los “Splash Brothers”, Stephen Curry y Klay Thompson, tratarán de encontrar su toque para tirar. Se combinaron para nueve encestes en 35 intentos de triple y 30 de 79 en general en los últimos dos compromisos.

Curry y Durant fallaron cada uno buenas situaciones de larga distancia con la oportunidad de empatar el cuarto encuentro en los últimos segundos.

Chris Paul y Harden, en tanto, saben que podrían haber cambiado el ímpetu luego de emparejar la serie el lunes, con una victoria por 112-108.