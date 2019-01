Miami— Justise Winslow anotó 26 puntos, Dwyane Wade tuvo un impresionante bloqueo en los últimos segundos y el Heat de Miami venció el sábado a los Grizzlies de Memphis por 112-108.

?? @IAmJustise pours in a game-high 26 PTS (4-4 3PM), as the @MiamiHEAT pick up the home W against Memphis! #HEATCulture pic.twitter.com/zCyFihi5Vt