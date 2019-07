La Federación de Baloncesto de Puerto Rico sostiene negociaciones con el alero de la Selección Nacional, John Holland con miras a su integración a la plantilla que representará al país en el Mundial de China desde el 31 de agosto.

El Nuevo Día supo que al parecer Holland hizo unas exigencias a los directivos de la Selección, pero el presidente de la Federación, el licenciado Yum Ramos, no quiso confirmar si se trata de una petición económica de parte del jugador o su agente. Sí dijo que se comunicó con el representante del jugador y con el propio alero que acaba de proclamarse campeón en el BSN con los Santeros de Aguada en su primera temporada en el básquet boricua.

“Nosotros ya le dijimos cuáles son las condiciones de ir al evento. Qué es lo que se le va a dar y qué no se le va a dar a cada jugador”, indicó Ramos sobre la conversación que tuvo con Holland, quien fue parte vital de la Selección en algunas de las ventanas clasificatorias de FIBA para el Mundial.

“Les dijimos las condiciones y estamos esperando que nos indique. Hablamos con su representante, hablamos con él, les dejamos saber y estamos esperando contestación”, agregó Ramos.

Cuando se intentó indagar si las exigencias por parte de Holland son de índole económica, Ramos no precisó.

“Es que como no me ha dicho que no, no puedo decir si me está exigiendo o no”, dijo Ramos aclarando que no es que Holland se esté negando a representar a Puerto Rico en el certamen mundialista. “Yo le dije, ‘mira, esto es lo que hay para todos los jugadores”.

Por lo regular los jugadores del combinado reciben lo que llaman una dieta por el tiempo que dure el viaje.

Napier envía su pasaporte

En otros temas relacionados, Ramos confirmó que el armador enebeísta Shabazz Napier envió a la Federación su pasaporte (lo que es requerido para la gestión del visado para China), pero el directivo prefiere no tomar esto como una señal de que el jugador de ascendencia boricua y con cinco años de experiencia en la NBA, se pondrá el uniforme de Puerto Rico finalmente.

“No tengo respuesta ni positiva, ni negativa. Todos (los jugadores) han enviado pasaportes, porque si no, no se pueden inscribir en FIBA. Pero eso no quiere decir que va a jugar ni nada”, advirtió Ramos. “Yo no lo pondría ni negativo ni positivo... para no cerrar la posibilidad, pues (envían el pasaporte). Ya mañana (hoy domingo) tendré contestación final de todo”.

Eso incluye además la confirmación de si el pívot Tyler Davis jugará o no con la Selección, al igual que el alero enebeísta Maurice Harkless, quien según dijo Ramos, “todavía no me ha dicho que no a mí”.

Así mismo, Ramos indicó que están en conversaciones con el base Ángel Rodríguez y su agente en lo que respecta al posible pago del seguro que permita la participación del jugador en China. El pago de esa póliza eraalgo que la Federación había descartado por el alto costo que implica para el organismo. Pero ante la baja por lesión (tendón de Aquiles) del veterano armador José Juan Barea, al parecer la Selección está reconsiderando su posición.

Igualmente, Ramos confirmó que están contando con el veterano armador Carlos Rivera, quien había planteando su retiro de la Selección. El líder federativo dijo que están discutiendo con él para qué fecha estaría disponible, toda vez que El Nuevo Día supo que Rivera había advertido que puede unirse al equipo a mediados de agosto en lugar de viajar con el grupo que saldrá rumbo a China el martes, 6 de agosto.

“Mañana tendremos una contestación final de él sobre cuándo se puede reportar y cuándo no. Pero la delegación sale de aquí el 6 de agosto”, explicó Ramos.