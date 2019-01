Con el inicio de la temporada a la vuelta de la esquina, los directivos del Baloncesto Superior Nacional (BSN) tienen en sus manos varios asuntos por resolver, entre ellos la venta de la franquicia de los Atléticos de San Germán y el controvertido tope salarial de los jugadores.

Ante este panorama, el presidente del BSN, Fernando Quiñones, apuntó que “todo va según planificado” y se mostró confiado en que los asuntos que todavía quedan pendientes se resolverán de manera satisfactoria antes del comienzo de la campaña, el 1 de marzo en Arecibo.

El funcionario del BSN confirmó que la propuesta que hizo un grupo para adquirir a los Atléticos de San Germán fue completada y se espera que la transacción sea aprobada en la reunión de la Junta de Directores, mañana.

“La venta (de San Germán) ya es oficial. En la tarde de ayer (domingo) llegaron a un acuerdo. Falta firmar el documento (el contrato)”, expresó Quiñones.

La franquicia fue adquirida por el exadministrador de los Sistemas de Retiro, Pedro Ortiz Cortés, y su hermano Ramón. A este grupo se une César Vivaldi.

Quiñones agregó que el grupo presentó un plan de trabajo “que incluye una seguridad de unos fondos que ellos van a tener para la operación del equipo, aparte de un plan donde ellos entienden que van a mantener una nómina parecida a la que tuvo el equipo en el 2017”. Esta cantidad sería por debajo de los $600 mil.

San Germán había solicitado por escrito recesar para la temporada 2019 en noviembre del pasado año. Para la temporada de 2017, los Atléticos también pidieron un receso, pero el BSN no lo aprobó y decidió administrar el equipo.

Además de San German, las otras franquicias que participarán son Arecibo, Bayamón, Mayagüez, Aguada, Fajardo, Guayama, Ponce y Quebradillas.

“Este sería el noveno equipo. Esto cambia bastante las cosas. Lo principal que cambia es en cuanto al formato de las series postemporada”, expresó.

Según explicó Quiñones, esta cantidad de equipos provoca un cambio en el formato de las series de postemporada, ya que no es necesario celebrar lo que se conoce como el 'round robin'.

“Clasifican ocho, se elimina uno y ahí se harían series particulares de uno contra ocho, dos contra siete y así. Este es el formato preferido de nosotros y de la fanaticada”, esbozó Quiñones.En cuanto a la temporada regular, compartió que cada equipo jugará 36 partidos, 18 como local y 18 como visitante.

Felo y el tope salarial

Al referirse al caso de los Cariduros de Fajardo, cuyo apoderado Félix 'Felo' Rivera tiene unas deudas pendientes con jugadores y con la liga, expresó que “está preparando un plan de trabajo para cumplir con todas esas deudas”. De no saldarle a los jugadores antes del inicio de la temporada o de no tener un plan de pago aceptado por los acreedores, no podrá contratar los dos refuerzos a los que tiene derecho.

“Él está trabajando ahora mismo con una serie de medidas para hacer cambios en el equipo para bajar un poco la nómina, para pagarle a los jugadores y para empezar a pagarle a la Liga”.

Sobre el caso del tope de los jugadores de $40,000, argumentó aunque no hay una determinación final para hacer cambios, el tema se volverá a discutir el miércoles en la reunión extraordinaria de la liga.

Asimismo, acotó que le parece positivo las firmas de muchos jugadores, aun cuando a Asociación de Jugadores aprobó un voto de huelga en rechazo a la reducción de su salario. El tope fue de $60,000 en el 2018. “Yo veo esto como muchos jugadores entendiendo la realidad de la Liga y de las franquicias en las que juegan y de Puerto Rico. La realidad económica en la que estamos es bien difícil y donde hay mucha gente haciendo unos sacrificios bien grandes para que haya baloncesto”.