El veterano técnico puertorriqueño Flor Meléndez se encuentra convaleciendo en el Hospital Cardiovascular de Río Piedras luego de que arrojara positivo el domingo a la prueba del coronavirus COVID-19.

Meléndez, el dirigente más ganador en la historia del baloncesto puertorriqueño, se encuentra estable luego de que fuera diagnosticado con peligroso virus que está azotando al mundo.

El domingo en la noche, Meléndez conversó vía telefónica brevemente con El Nuevo Día sobre su condición.

“Estoy en recuperación. Me han atendido muy bien en el Cardiovascular. La atención de los médicos y de los empleados ha sido tremenda. Aquí estoy. Esperando, tiempo al tiempo”, dijo Meléndez con voz pausada.

El técnico de 73 años dijo que la semana pasada comenzó a sentirse mal. Explicó que la razón que lo llevó a visitar el hospital fue una súbita baja de presión.

“Yo vine al hospital creyendo que tenía otra cosa. Una baja que me dio de presión. Me bajó bien fuerte y me fui para el hospital y cuando llegué aquí me hicieron pruebas y haciéndome la prueba del virus lo detectaron ahí mismo”, dijo Meléndez, quien se encuentra aislado.

Meléndez se encuentra hospitalizado desde el pasado jueves pero no fue hasta ayer que llegaron los resultados.

Más temprano en la noche, Meléndez, quien dirige a los Indios de Mayagüez en el Baloncesto Superior Nacional, había pedido a través de su cuenta Twitter que oraran por él.