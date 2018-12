Nueva York — Giannis Antetokounmpo totalizó 30 puntos y 14 rebotes durante su debut en partidos navideños, y los Bucks de Milwaukee celebraron su regreso a esta cartelera festiva al imponerse el martes 109-95 sobre los Knicks de Nueva York.

