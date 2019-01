Los Ángeles — Blake Griffin anotó 44 puntos en su regreso al Staples Center por primera vez contra su antiguo equipo y los Pistons de Detroit vencieron por 109-104 a los Clippers de Los Ángeles el sábado para romper con una racha perdedora de cuatro juegos.

?? @blakegriffin23 goes off in LA, posting 44 PTS (5 3PM), 8 REB, 5 AST to lead the @DetroitPistons to the road win! #DetroitBasketball pic.twitter.com/OKBGDwaDEq