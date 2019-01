Houston - James Harden tuvo su mayor puntuación de la temporada con 57 unidades para llevar a los limitados Rockets de Houston a una victoria el lunes 112-94 sobre los Grizzlies de Memphis.

Para el medio tiempo, el vigente Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés) ya había extendido su racha de partidos con al menos 30 puntos a 17, al marcar 36 durante los primeros dos cuartos para poner arriba a Houston. Es la racha más larga de ese tipo desde que Wilt Chamberlain tuvo 20 encuentros consecutivos en 1964.

También es la 14ta ocasión -récord de la franquicia- que Harden anota 40 puntos esta temporada y octava en 11 partidos. Es la tercera vez que supera los 50 puntos esta temporada y 12ma de su carrera. Batió su máxima puntuación de la campaña que fue de 54 unidades contra Washington y se quedó cerca de la mejor de su carrera de 60 puntos, lograda en enero pasado contra Orlando.

Luego de su gran primera mitad, los Grizzlies aplicaron doble equipo a Harden en casi todas las posesiones en los primeros minutos del tercer cuarto y no anotó otra vez hasta que quedaban cinco minutos del periodo. Esa canasta fue el inicio de una carrera de 11-0 coronada por un triple de Harden que alejó a los Rockets 76-60 con alrededor de tres minutos y medio en el tercer cuarto.

?? @JHarden13 passes @kobebryant with his 17th consecutive 30-point game... only Elgin Baylor (18) and Wilt Chamberlain (four separate streaks, with the longest being 65 games) have more! #Rockets pic.twitter.com/cuFFd2cB4Q