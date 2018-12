Houston — James Harden lució con 47 puntos y los Rockets de Houston resistieron al final para superar el lunes 102-97 al Jazz de Utah, con lo que hilvanaron su cuarta victoria consecutiva.

Fue el primer triunfo de Houston sobre el Jazz en esta campaña, tras perder los primeros dos. La seguidilla actual de los Rockets sigue a una de tres derrotas.

James Harden erupts for 47 PTS after tallying two consecutive triple-doubles! #Rockets pic.twitter.com/cFeK5s7a9I