Minneapolis — Karl-Anthony Towns estaba en el asiento del copiloto de un automóvil que lo llevaba al aeropuerto, donde se reuniría con los Timberwolves. De pronto, un camión de semirremolque embistió a su vehículo por detrás a una velocidad de entre 35 y 45 millas por hora.

"I'd say I had a 5 percent chance of making it out alive."



En cuanto los análisis médicos confirmaron que las lesiones eran leves, el pívot, dos veces elegido al Juego de Estrellas, comenzó a pensar si podría incorporarse a su equipo a tiempo para el siguiente partido. Pero sabía también que tuvo suerte de salir con vida.

“Yo diría que tenía 5% de probabilidades de salir vivo”, dijo el lunes Towns, antes del partido de Minnesota contra Sacramento. “Probablemente no debí haber salido como salí, pero me alegra que haya ocurrido así”.

También se alegran los Timberwolves y los familiares del jugador dominicano-estadounidense.

“Evidentemente, uno quiere cerciorarse de que KAT (Towns), la persona, reciba la atención”, dijo el técnico Ryan Saunders, quien confirmó que el jugador tendrá actividad contra los Kings. “Definitivamente, KAT, como persona, supera por mucho al basquetbolista”.

Kurt Joseph, entrenador de fuerza y acondicionamiento físico, iba al volante el jueves, cuando debió frenar abruptamente en la Interestatal 35W de Minneapolis, donde había ocurrido otro accidente. Towns recordó que Joseph se quedó con “la cara de piedra” cuando notó que el camión que vio por el espejo retrovisor no desaceleraba.

“Si yo no hubiera llevado el cinturón de seguridad, habría salido volando por el parabrisas”, dijo Towns a la prensa.

Towns se negó a que una ambulancia acudiera para trasladarlo. Reconoció que había desobedecido a los médicos que le recomendaron reposo tras salir del hospital donde se le revisó.

De inmediato, el pívot de madre dominicana llamó a los Timberwolves, para pedirles que reservaran un vuelo que le permitiera llegar a Nueva york para jugar el viernes ante los Knicks. Towns telefoneó también a su hermana para darle la noticia, y optó por enviar un mensaje de texto a sus padres, con el fin de no asustarlos con lo ocurrido.

Mostró algunos síntomas de conmoción cerebral. En cumplimiento del protocolo de la liga, se perdió el partido en cuestión y el del sábado en Milwaukee.