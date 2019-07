Aguada - Cada vez que Kevin Maura entra a cancha, los Santeros de Aguada reciben una chispa extra con las habilidades del armador suplente.

En el quinto juego de la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) y abajo por 18 puntos en el último, el base recibió la confianza completa del dirigente Carlos González y el base dio “pico y pala” para lograr una remontada que irá a los libros de récords de la franquicia.

Maura anotó 14 unidades y los Santeros vencieron de forma dramática 95-91 a los Leones de Ponce en la cancha Ismael “Chavalillo” Delgada para colocarse a una victoria del campeonato de la liga, cetro que sería el primero en la historia del municipio del oeste.

Después de celebra con los fanáticos, Maura relató el mensaje que le dio González antes de entrar al encuentro para virar la tortilla con su lectura en el tabloncillo.

“Me dio una oportunidad. Me metió restando de siete a ocho minutos para jugar lo más rápido posible a ver si remontábamos. Gracias a Dios, con el grupo que pusimos en cancha lo logramos”, expresó el joven de 23 años.

“Yo creo que desde los cinco años llevo jugando un baloncesto a nivel diferente. Nunca he jugado guerrilla como dicen por ahí. Acabo de salir de la universidad hace poco, que es un juego un poco más rápido que aquí. Aquí se juega un poco más lento. La decisiones la tomó más rápido que otros en la cancha y pues gracias a Dios se nos dio. Esto listo para cuando me necesiten para traer la victoria”, agregó el egresado de la Universidad de UMBC (Maryland y Baltimore) con experiencia en la NCAA.

Maura, activo en su segunda temporada en el BSN, indicó que no sintió presión cuando poco a poco Aguada se fue acercando al marcador, una corrida 20-3 desde que encestó su primer triple del desafío.

“Dios me ha puesto situaciones difíciles como en un partido contra Virginia en el torneo de NCAA. El escenario es algo grande y he podido manejar esas situaciones con buen carácter y buena madurez. Me sentí listo para el momento”, indicó.

Cuando todo apuntaba que los Santeros iba a caer en casa, González agradeció la gestión de Maura para salir airoso ante unos aguerridos Leones.

“La realidad es que Ponce estaba dominando el juego. Estábamos sin piernas, muertos. Sé que lo tenía a él. No podía enviar el mensaje de quitarnos, que podías pelear. Mano, que te puedo decir. Él no ha jugado mucho y tiene la velocidad”, declaró.

Aguada dio la pelea con Maura, Emmy Andújar, Jonathan Rodríguez, John Holland y Ricky Sánchez para ganar el encuentro que González catalogó como el del año.