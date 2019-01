Los Ángeles — Klay Thompson estableció un nuevo récord en la NBA al convertir sus 10 primeros intentos de triple, y los Warriors de Golden State se impusieron el lunes 130-111 a unos Lakers de Los Ángeles mermados por las lesiones para igualar su mejor seguidilla de la temporada con su octava victoria al hilo.

