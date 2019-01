San Antonio— LaMarcus Aldridge anotó 56 puntos, la mayor cantidad de su carrera, y los Spurs de San Antonio contrarrestaron el triple doble de Russell Westbrook para derrotar el jueves 154-147 al Thunder de Oklahoma City en doble tiempo extra.

