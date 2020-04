La NBA retrasó la posible fecha de reapertura de las instalaciones de entrenamiento de algunos equipos por al menos una semana, hasta el 8 de mayo, al informar el lunes que el tiempo adicional era necesario, en parte, para asegurarse que las opciones de práctica de los jugadores serían seguras y controladas en un intento por mitigar las amenaza que representa la pandemia del coronavirus.

Y una vez que se reabran dichas instalaciones, será bajo reglas muy estrictas.

La fecha del 8 de mayo está lejos de confirmarse, dijo la NBA, advirtiéndole a los equipos que “podría postergar la fecha si la situación lo amerita”. La liga planeaba darles a los equipos la opción de reabrir sus instalaciones incluso el viernes, aunque finalmente decidió que necesitaba de más tiempo por muchas razones.

Pero una vez que se reabran las canchas de entrenamiento — primero se necesitará del permiso del gobierno local en todos los casos — no significará un regreso inmediato a la normalidad. Una persona con conocimiento de los planes de la liga informó que los jugadores deberán utilizar mascarillas dentro de las instalaciones, a menos que estén entrenando, y que cualquier miembro del personal presente deberá utilizar cubrebocas y guantes, además de que se requerirá una distancia mínima de 12 pies entre jugadores y miembros del personal que entrenen con ellos.

La excepción a la norma de distanciamiento aplicará cuando haya personal médico o atlético en contacto con los jugadores. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a que aún no se difunden los detalles.

Existen varios otros detalles en los protocolos de reapertura de instalaciones de la liga, informó la persona, entre ellos:

— Los jugadores que vuelven a su equipo después de haber estado fuera de la ciudad deberán estar en cuarentena antes de que se les permita ingresar a las instalaciones.

— Todo el equipamiento que utilicen los jugadores en sus entrenamientos voluntarios, incluyendo balones, deberán ser desinfectados antes de que puedan volver a usarse. Los jugadores no tendrán permitido compartir toallas y los equipos tienen prohibido poner a disposición salas de vapor, saunas, tinas, cámaras de oxígeno o de crioterapia dentro de las instalaciones.

— Los equipos deberán asignar a un miembro del personal como “Oficial de Higiene” para supervisar las nuevas medidas. Los jugadores tendrán que ingresar al lugar sin compañía, incluyendo familiares, amigos o seguridad personal.