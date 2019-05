Lograr una marca significativa en su carrera como baloncelista y ubicarse a la altura de figuras como Georgie Torres, Mario “Quijote” Morales y Mario Butler, entre otros, es un honor para Elías “Larry” Ayuso.

El escolta de los Atléticos de San Germán en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) llegó ayer a los 10,000 puntos, una gesta que han conseguido otros 11 atletas como los tres antes mencionados.

“Para mí es un honor, un orgullo poder ser nombrado al lado de esos jugadores que son leyendas en Puerto Rico y en el BSN. Esto ha sido el resultado del sacrificio y de todo el trabajo que he puesto en esta carrera”, dijo el deportista a la conclusión del juego del lunes en el que los Leones de Ponce derrotaron a los Atléticos por marcador de 90-67.

Además de Torres (15,863), Morales (15,293) y Butler (12,252), los otros jugadores que llegaron a esa cifra y la sobrepasaron fueron Rolando Frazer (12,096), Raymond Dalmau (11,592), Rubén Rodríguez (11,549), Bobby Ríos (11,312), Ángel “Cachorro” Santiago (11,287), Willie Quiñones (11,012), Christian Dalmau (10,570) y James Carter (10,148).

El jugador de 42 años sostuvo que tanto esta gesta como la de los 1,700 triples que conquistó en mayo pasado son producto de su manera de ver el juego. Asimismo, reconoció la aportación de familia y sus compañeros de juego y de los dirigentes que ha tenido en sus 23 años de carrera deportiva.

“Yo soy un competidor. No creo que sea la mejor etapa de mi carrera, pero siempre he tenido una buena ética y Dios me ha dado la oportunidad de obtener estos logros. Además, los compañeros y los ‘coaches’ que he tenido han sido parte de mis logros, y se lo agradezco. También ha estado mi familia y mis hijos, que han sido mi motivación para seguir hacia adelante y seguir jugando a estas alturas”.

Al preguntársele sobre sus próximas metas, puntualizó que su enfoque actual es ayudar a su equipo a pasar a la postemporada. San Germán está en la séptima posición con marca de 14-18, empatado con Fajardo y Mayagüez.