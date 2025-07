“No vamos a dejar nada en el tanque”: los Indios tendrán el Palacio lleno para el séptimo partido contra Arecibo

“Antes de comenzar el torneo, siempre dije que Mayagüez iba a tener un equipo honesto, que no se iba a quedar con nada en el tanque, mi staff y yo. Que íbamos a tirar todo. Gracias a Dios, han salido dividendos. No seré irresponsable asegurando victoria, pero sí vamos a garantizar que no vamos a dejar nada en el tanque. Lo vamos a tirar todo“, dijo Iván “Pipo” Vélez, mentor de la tribu y Dirigente del Año 2025, a El Nuevo Día.