El quinteto dirigido por Wilhelmus Caanen no contó desde el saque con Trice y King, activos en el exterior. Caguas perdió sus primeros cuatro partidos para luego reponerse y terminar terceros en la Conferencia A con récord de 18-16.

“Nos desgastó. El juego de baloncesto que ellos utilizan es uno físico. No todo el mundo se puede dar ese privilegio. Si nosotros quisiéramos jugar así no vamos a poder hacerlo. Son muy pocos en la liga, creo que ninguno, que puede desgastar al contrincante de la forma que ellos lo hacen”, apuntó Caanen.

“Si recuerdas los ”Bad Boys" de Detroit (Pistons en la NBA), que ese era su estilo de juego. No necesariamente fue que ellos eran los “Bad Boys”, ellos están acostumbrados al juego físico. Walter, Angelito, Ángel Matías, Isaiah Piñeiro, Devon Collier, Faried. Ahí te mencioné seis jugadores que su hábitat es el confrontamiento físico jugando baloncesto de altura. Añádele a eso el juego físico y nosotros estuvimos claros a lo que nos íbamos a enfrentar, que íbamos a entrar a una jaula con animal muy fuerte y furioso. Teníamos que utilizar la inteligencia a ver cómo lo podíamos domar porque a puño limpio no lo íbamos a lograr. Me desgastaron a Akil, a Travis, a Louis. Su estrategia fue muy exitosa", analizó Caanen.