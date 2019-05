La Selección Nacional de Baloncesto Masculino clasificó el domingo a su segunda Copa Mundial consecutiva del FIBA 3x3 al derrotar 21-18 a la representación de Australia en el “Final Four” del Premundial que se celebró ante casa llena en el bosque central de estadio Hiram Bithorn.

El conjunto compuesto por Luis “Pelacoco” Hernández, Gilberto Clavell, Angel Matías y Tjader Fernández, ganadores de la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, terminó de manera invicta 4-0 la competencia, con dos victorias sobre los australianos.

El Mundial, que se celebrará en Ámsterdam, Holanda, inicia el 18 de junio.

Clavell les dio la victoria a los boricuas con un canasto debajo del aro para acabar el luchado y físico choque cuando restaban 1:29 minutos en el reloj. El primer equipo que llegue a los 21 puntos antes que acabe el tiempo reglamentario de diez minutos se lleva el triunfo.

Puerto Rico va al Mundial de #3x3WC. Vence a Australia para ponchar el boleto a Amsterdam. Terminan invictos 4-0. pic.twitter.com/jOhsIXHlax — Jorge Figueroa Loza (@jorgefloza) May 5, 2019

“Es algo grandioso. No tengo palabras para explicarlo. La fanaticada me encendió. El árbitro me dijo que no que alentara a la fanaticada y le dije que cómo me iba a decir eso. Ellos son nuestro quinto hombre en el juego. Pero, tremendo torneo. No puedo estar más orgullosos de mis panas, de mis mejores amigos”, expresó Clavell, miembro de los Santeros de Aguada en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Puerto Rico venció a Australia el sábado, 21-16, en otro cerrado encuentro.

“Sabíamos que ellos iban a pegarnos más. Sabía que el cuatro de ellos estaba lastimado así que nos fuimos siempre para adentro, adentro, adentro. Erramos un poco y las faltas ofensivas nos fastidiaron un poco pero así es el 3x3. Gracias a Dios que mantuvimos la mente clara para ganar” agregó.

Puerto Rico arrancó el partido con avance de 5-0 gracias la fortaleza de Hernández, quien repartió bloqueos, atrapó rebotes y donqueó a su antojo para el placer de la fanaticada. Cuando fue a descansar al banco, Australia armó una racha de 6-0 que los colocó en contienda.

Dos tiradas libres de Matías colocaron la pizarra 12-11 a favor de los boricuas, quienes no perdieron la ventaja nuevamente en el resto de la jornada.

“La experiencia fue muy agradable con toda la fanaticada que se dio cita aquí. Estamos agradecidos de parte mía y los muchachos. Vamos para Holanda, vamos a dar el máximo y Puerto Rico va a dar de qué hablar”, declaró Hernández, quien destacó la competencia que se presentó en la isla.

“Todos los partidos fueron reñidos. Aquí no se puede menospreciar a nadie. Esto es una competencia que se juega duro y de quien más lo quiera. Para mí, esto significa mucho. Es otra etapa en mi carrera. El 3x3 fue algo que se fue metiendo en mí. Me siento muy cómodo jugando esto. Diría que me gusta más que el 5x5 porque puedo jugar lo que me gusta, más físico”, agregó el centro de los Piratas de Quebradillas.

El presidente de la Federación de Baloncesto local, Yum Ramos, indicó que no tendrá problemas con el BSN para convocar al cuarteto para el Mundial ya que en junio la liga local entra en su etapa de postemporada.

“Ellos tienen conocimiento del Mundial. Se les había informado. Vamos a tener una conversación con ellos durante la próxima semana para delimitar las fechas porque es una competencia oficial de FIBA. No debe haber problemas”, informó Ramos.

Tanto Hernández como Clavell expresaron su deseo de viajar a Amsterdam.

“Yo me tengo que montar para ese Mundial. Yo lo sudé aquí y lo dejé todo”, sostuvo Clavell.