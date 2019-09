La temporada de huracanes 2019 en el Atlántico ha mantenido bastante ocupados a los puertorriqueños, que han visto pasar por la zona un par de fenómenos atmosféricos, como la tormenta tropical Karen que se mueve sobre la isla este martes.

Como si fuera poco, el lunes en la noche se sintió un fuerte temblor de escala de 6.0, que según la Red Sísmica de Puerto Rico ha provocado sobre 150 réplicas. Mientras todo esto sucede, el país alberga el torneo internacional de baloncesto femenino AmeriCup, que cuenta con 10 quintetos, incluyendo a Puerto Rico.

¿Cómo se han sentido los visitantes ante estas situaciones? A juzgar por entrevistas realizadas, lo más que les conmocionó fue el temblor, pues más allá de la sorpresa, para algunos es algo que nunca habían experimentado.

Esa fue le experiencia del dirigente de la selección cubana, Margarito Pedrozo Peláez, que compartió que el terremoto del lunes ha sido el primero que ha sentido en su vida.

“Primera vez en 58 años que siento que se mueve. Yo estaba sentado en la cama, hablando con mi compañero de equipo, y yo lo miraba pensando: ‘¿Él se está moviendo? ¿Esta cama tiene rueditas? ¿Esto se está moviendo?’ Salí corriendo del cuarto, y cuando llego afuera, veo a todas las jugadoras de Dominicana y Cuba afuera con la algarabía. Me fui para afuera del hotel. Pero después, todo se calmó”, compartió Pedrozo Peláez.

En cuanto al paso de Karen, Pedrozo Peláez expuso que lo manejaron con tranquilidad porque “han pasado por eso en Cuba”.

“Nuestras autoridades nos han enseñado a vivir bajo estas circunstancias”, precisó el técnico.

Por su parte, la ala-pivot colombiana Wendy Coy sostuvo que ella y sus compañeras de equipo estaban “un poco preocupadas” por lo que pudiera pasar con la tormenta Karen. Cuando sintieron el temblor, tanto ella como sus colegas salieron de la habitación.

“Estábamos en la habitación, descansando. Se sintió súper fuerte. En ese momento nos miramos y dijimos: ‘Toca salir’. Siguió temblando, y salimos”, recordó la atleta, que juega en su país con los Guerreros de Bogotá.

"Nos sentimos seguras"

Las jugadoras de Estados Unidos tampoco escaparon al desconcierto que producen estos fenómenos, según conto la pívot del conjunto de Estados Unidos, Stefanie Dolson.

“Definitivamente fue una experiencia para algunas de nosotras, con el terremoto de anoche y la tormenta que viene. Es algo distinto para la mayoría de nosotras. Yo soy de Nueva York, nosotros no experimentamos muchas de estas cosas. Pero nos sentimos seguras y preparadas para lo que pudiera pasar”, declaró la deportista de las Chicago Sky de la WNBA.

Dolson agregó que luego del temblor pudo conciliar el sueño, contrario a las jugadoras de Puerto Rico. “Oí a las muchachas de Puerto Rico hablando sobre eso en el pasillo. Yo estaba riéndome y ellas estaban como ‘Noooo’”.

Por su parte, el comentarista de la FIBA, Carlan Gay, compartió que cuando sintió el remeneo del temblor en su habitación, pensó que había alguien debajo de la cama.

“Cuando el terremoto ocurrió estaba viendo un juego de la NFL acostado en la cama. Cuando comenzó temblar, pensé que había alguien escondido debajo de la cama. Así que me bajé, y miré. No había nadie, pero mientras estaba arrodillado, todo el sitio comenzó a temblar. Ahí fue que me di cuenta, que no era solo en mi cuarto, sino que todo estaba temblando a mi alrededor”, contó el narrador canadiense.

“Fui a la ventana, y vi que todo seguía normal. Le escribí a varias de las personas que están conmigo, quienes también lo sintieron. Después le escribí a mi familia para dejarles saber que estaba bien”, agregó.