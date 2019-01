El debate de quien es el mejor jugador de la historia en la NBA es uno que enciende muchas pasiones en la NBA. Parece haber un consenso mayoritario por Michael Jordan, pero otros fanáticos señalan a LeBronJames como el nuevo rey del básquet.

En el caso del propio James, parece tenerlo muy claro.

En un episodio de la serie More Than an Athlete de ESPN, James recordaba el campeonato que ganó con los Cavaliers de Cleveland en el 2016 como el logro que lo catapultó sobre los demás.

“Ese ahí mismo me hizo el mejor jugador de todos los tiempos”, dijo James en conversación con sus amigos y compañeros de negocios Maverick Carter, Randy Simms y Rich Paul.

En la serie final del 2016, los Cavaliers ganaron el primer campeonato de su historia tras remontar una desventaja de 3-1 ante los Warriors de Golden State. Los Warriors eran amplios favoritos tras amasar récord de 73-9 en la temporada regular, un récord de la NBA.

