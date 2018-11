Cleveland — LeBron James sintió solo amor en casa.

En su primera visita a Cleveland desde que se marchó por segunda vez como agente libre, James fue recibido como un héroe el miércoles en la noche y lideró a los Lakers a vencer 109-105 a los Cavaliers, quienes jugaron inspirados frente a su excompañero sin poder detenerlo cuando las millas contaron.

James terminó con 32 puntos, 14 rebotes y siete asistencias. También anotó o asistió 11 tantos corridos para los Lakers borrar un déficit de 99-91 en el cuarto parcial.

The @lakers come back in Cleveland for an exciting finish! #LakeShow pic.twitter.com/Ut2rqz9M8i