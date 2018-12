LeBron James convirtió 12 de sus 38 puntos en los cinco últimos minutos de juego, y los Lakers de Los Ángeles se recuperaron el jueves de sus dos primeras derrotas al hilo en un mes con una victoria por 104-96 sobre los Pacers de Indiana.

Brandon Ingram anotó 14 tantos y Josh Hart aportó 13 para los Lakers, que desaprovecharon una temprana ventaja de 24 antes de que James se echase al equipo a la espalda para su 10mo triunfo en 14 fechas.

