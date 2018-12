Lo menos que imaginó la asistente del encargado de propiedad de los Grizzlies, Brian’e Miller, cuando se amarraba los tenis de la marca de LeBron James que usa para trabajar en la cancha del equipo de NBA, era que esa misma noche regresaría a su hogar con las zapatillas que la propia estrella enebeísta usó en el partido.

Menos aún que la noche del sábado 8 de diciembre, cuando los Lakers de Los Ángeles visitaban a los Grizzlies de Memphis, conocería y compartiría un abrazo con su jugador favorito.

Como buen observador, James contó que cada vez que visitaba Memphis había notado que la mujer siempre utilizaba un par muy exclusivo de sus tenis marca Nike, pero nunca le había dicho nada.

“Y esta noche le dije algo por primera vez y ella me dijo: ‘Sí, yo siempre he sido team LeBron’. Siempre. Así que consiguió un par de Lebron’s”, expresó el jugador de los Lakers a los medios al finalizar el partido.

La acción ocurrió durante los últimos minutos del cuarto periodo del juego, mientras LeBron se encontraba en la banca. En un vídeo compartido por las redes sociales se puede ver cuando el escolta de los Lakers se quita los tenis violetas que estaba usando y se los entrega a Miller. Luego se abrazan y ella se va del tabloncillo secándose las lágrimas.

“Es emocionante porque durante tantos años he estado idolatrándolo. Tiene tantos fanáticos. Esa es la cosa. No soy solo una fanática cuando llega LeBron. Soy fanática incluso cuando no está mirando, así que fue bien nítido ver que me apreciara”, dijo Miller al medio Commercial Appeal.

LeBron gave his game-work shoes to a woman who works for the Grizzlies. He hugged her late in the fourth quarter and she was very emotional. Here’s why. pic.twitter.com/VZVBheKxhi