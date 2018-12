Los Ángeles — LeBron James anotó 28 tantos y los Lakers de Los Ángeles sobrevivieron el lunes a los 15 puntos de Dwyane Wade en la segunda mitad del que pudo ser el último enfrentamiento entre los dos ases para ganar 108-105 al Heat de Miami.

El juego terminó con James defendiendo a Wade, quien falló un complicado lanzamiento de tres puntos en los últimos segundos.

Tras la bocina final, compartieron un abrazo y una conversación e intercambiaron camisetas para cerrar el posible último capítulo conjunto de dos carreras que cruzaron varias veces desde que ingresaron juntos a la NBA en 2003.

Wade y James coincidieron en el Heat en 2010, donde ganaron dos anillos de campeones de la NBA y llegaron a cuatro finales consecutivas, y pasaron la mitad de la pasada temporada juntos en Cleveland.

Wade tiene intención de retirarse al final de este curso, y el Staples Center lo despidió con varias ovaciones en pie y un video homenaje en el primer cuarto.

Kyle Kuzma anotó 33 puntos para los Lakers, que han ganado 13 de sus 17 últimos juegos y cinco al hilo en su cancha.

It's a brotherhood. ? @DwyaneWade & @KingJames embrace after a battle one final time. ?? (Via @NBATV ) pic.twitter.com/fD20kMwcgx

Justise Winslow firmó la mejor actuación de su carrera con 28 tantos para Miami, convirtiendo seis triples en la tercera parada de la gira de seis juegos del Heat.

"It's bittersweet."



LeBron and D-Wade got emotional after their final head-to-head battle.#OneLastDance pic.twitter.com/ZURDeiXakz