San Antonio — Nikola Jokic totalizó 29 puntos y 12 rebotes para que los Nuggets de Denver doblegaran el sábado 117-103 a los Spurs de San Antonio, con lo que igualaron la serie de playoffs a dos victorias por bando.

Jamal Murray totalizó 24 unidades por los Nuggets que se han recuperado de un mal desempeño para equilibrar la serie.

LaMarcus Aldridge sumó 24 tantos y nueve rebotes por San Antonio. DeMar DeRozan contabilizó 19 puntos antes de ser expulsado, a cinco minutos del final, por discutir con un árbitro en torno de una falta ofensiva.

El quinto partido está programado para el martes por la noche en Denver.

Los Nuggets fueron más agresivos y rudos después de una desmoralizadora derrota en el tercer partido, tal como esperaba su entrenador Michael Malone.

“Quiero ver algo de emoción, algo de fuego, algo de pasión”, dijo Malone antes del duelo sabatino.

Malone logró encender el entusiasmo de su equipo con un par de cambios, después de una actuación de 36 puntos de Derrick White en la victoria de San Antonio.

Torrey Craig jugó de inicio, en lugar de Will Barton, quien había pasado penurias. Tuvo la misión de marcar a White, mientras que Murray se debió encargar de Forbes.

Los cambios resultaron benéficos aunque no de inmediato.

White se vio limitado a ocho puntos, al atinar tres de ocho disparos, luego de embocar 15 de 21 el jueves. Craig finalizó con 18 unidades, acertando cinco de siete triples.

Barton contabilizó 12 tantos y acertó sus tres triples.