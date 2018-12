Toronto— Kawhi Leonard igualó su mejor actuación de la campaña con 37 puntos para ayudar a los Raptors de Toronto a vencer el viernes 126-110 a los Cavaliers de Cleveland.

