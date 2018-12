Houston — James Harden aportó 41 puntos y los Rockets de Houston superaron el martes 113-109 al Thunder de Oklahoma City, para cosechar su séptima victoria en sus últimos ocho compromisos.

