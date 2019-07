Aguada.- Confiando en la profundidad de su personal, los Santeros decidieron el jueves sentar al alero estelar John Holland debido a una lesión en su tobillo izquierdo y cayeron 94-74 frente a los Piratas de Quebradillas en el quinto juego de la semifinal del BSN

Un triunfo en Aguada le hubiera dado el pase histórico a la final del BSN pero los corsarios negaron la celebración en el coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado con un importante y dominante saqueo.

Según Joel López, coapoderado de los Santeros, Holland no presenta ninguna fractura en el tobillo, tras ser sometido a pruebas médicas y estaría disponible para el desafío el sábado en el coliseo Raymond Dalmau. Holland se lastimó en los segundos finales del triunfo en el cuarto encuentro el miércoles en Quebradillas.

“Se le hizo un MRI hoy (el jueves) y salió bastante bien. Simplemente, lo quisimos descansar. Está día a día pero entiendo que para el próximo sábado no debe tener problemas. Es cuestión de trabajarlo con terapias y buscar la manera de que recupere. No lo vamos a arriesgar porque la temporada es larga”, expresó López.

Aún con la ausencia de Holland, los Santeros esperaban finiquitar la semifinal en casa pero el juego certero de los Piratas pospuso la celebración. Aguada gana la serie 3-2.

“Al jugar partido consecutivos, confiamos en la profundidad del banco y en poder salir victorioso. Ellos son unos guerreros y hay que respetarlos. Está bien dirigidos con un técnico (Eddie Casiano) orgulloso. Ellos vinieron al darlo todo porque son los que están atrás. Ahora hay que buscar la manera de vestirnos de pillos nuevamente para sacar la victoria el sábado”, agregó López.

En cuatro juegos dela semifinal, Holland promedia 15 puntos, líder anotador del quinteto, con 4.5 rebotes.

“Tal vez nuestros jugadores no esperaban la salida de Holland pero había que protegerlo. Es muy valioso e importante. La realidad es que no me esperaba la derrota de esta manera pero mi equipo es joven, se repone, y estoy seguro que podemos ganar el sábado”, declaró López.