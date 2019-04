Los Ángeles — Su nombre es Kevin Durant, y los Clippers de Los Ángeles recibieron un recordatorio.

Durant anotó 38 puntos, Stephen Curry añadió 21 puntos jugando con cinco faltas y los Warriors de Golden State dominaron desde el arranque para vencer el jueves a los Clippers por 132-105 y tomar una ventaja de 2-1 en su serie de playoffs de la NBA.

?? @KDTrey5 scores 38 PTS in 29 minutes of game action, as the @warriors top LAC on the road in Game 3! #StrengthInNumbers #NBAPlayoffs



Game 4: Sunday (4/21), 3:30pm/et, ABC pic.twitter.com/VuC9ONdWV9 — NBA (@NBA) April 19, 2019

"Salió a la cancha súper agresivo”, dijo Draymond Green sobre su compañero Durant. “Ésa fue la diferencia para nosotros. Tomamos el control del partido ahí mismo en el primer cuarto y no lo perdimos”.

Los Warriors comenzaron el partido con una andanada de 22-9 y tuvieron un acierto de 73% en tiros al aro en el primer cuarto, silenciando a los fanáticos de los Clippers desde temprano.

Durant estuvo perfecto en el parcial, acertando sus cinco disparos y sus dos tiros libres para 12 puntos. Él y Curry cometieron dos faltas, pero los Warriors aún así lograron una ventaja de 19 puntos.

"El entrenador diseñó un par de jugadas más para mí para arrancar el partido”, dijo Durant.

Kevon Looney, jugando en lugar del lesionado DeMarcus Cousins, acertó sus cuatro canastas, incluyendo tres volcadas en fila.

El cuarto partido será el domingo en Los Ángeles.

Durant tenía 27 puntos para la pausa, pese a no tener canastas de tres puntos.

El entrenador de Golden State Steve Kerr había dicho que quería que Durant disparase más de larga distancia que las ocho que hizo en el segundo juego. Cuando se le mencionaron los comentarios de Kerr previamente esta semana, Durant respondió: “Yo no juego así. Soy Kevin Durant. Ustedes saben quién soy”.

Los Clippers ganaron el segundo partido como visitantes tras estar debajo por 31 puntos, sorprendiendo a los Warriors con la mayor remontada en la historia de los playoffs de la NBA.

Pero el jueves no pudieron encontrar su puntería.

"Nos destrozaron”, dijo el entrenador de los Clippers Doc Rivers. "Uno sentía como que ellos iban a llegar aquí y lanzar un puñetazo y nosotros simplemente no respondimos”.