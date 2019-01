Washington— Stephen Curry anotó 38 puntos, el oriundo de Washington Kevin Durant aportó otros 21 y los Warriors de Golden State derrotaron el jueves 126-118 a los Wizards para llegar a nueve triunfos en fila, su racha más larga de la temporada.

?? @StephenCurry30 tallies 38 PTS to lead the @warriors to their 9th consecutive win! #DubNation pic.twitter.com/H49HaeKPOh