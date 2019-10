Aunque sí tiene intensiones de salir el equipo, el apoderado Luis Monrouzeau negó los rumores de la venta de los Capitanes de Arecibo, franquicia del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Monrouzeau aseguró su permanencia durante el programa radial Dogout Deportivo en 1060 AM.

"Luis Monrouzeau es el apoderado de los Capitanes. Este año no he hecho una conversación con nadie para vender el equipo", sostuvo.

El empresario lleva al mando de los Capitanes desde 2007. En 13 años, Arecibo suma cinco títulos (2008, 2010, 2011, 2016 y 2018) y cinco subcampeonatos. En la temporada 2019, quedaron eliminados en cuartos de final ante los Piratas de Quebradillas.

Monrouzeau, quien apoya a que la liga se juegue por más meses al igual que los torneos internacionales, agregó que busca un candidato ideal para que se encargue del equipo y él poder retirarse.

"Yo creo que es tiempo de que yo me vaya retirando. He tratado de buscar algún candidato que pueda seguir este trabajo. Me siento más que agradecido de Dios de tener esta oportunidad de poder representar a Arecibo", declaró.