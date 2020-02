La Federación de Baloncesto de Puerto Rico anunció el viernes que Luis “Pelacoco” Hernández sustituirá al delantero Renaldo Balkman para el segundo partido de Puerto Rico ante Estados Unidos durante los clasificatorios al AmeriCup 2021.

Previo al comienzo de la ventana, Balkman comunicó a la Federación de Baloncesto de Puerto Rico y al cuerpo técnico de la Selección Nacional de una situación personal que posiblemente le impediría participar del segundo compromiso del equipo ante los Estados Unidos este domingo en Washington D.C., informó el organismo en un comunicado de prensa.

El cuerpo técnico del equipo nacional comunicó que “Pelacoco” Hernández será su reemplazo.

Balkman jugó el jueves en el primer partido y logró 10 puntos sin rebotes en el revés 83-70 ante los estadounidenses. Vio menos minutos en la segunda mitad.

El dirigente Eddie Casiano expresó luego del partido que no hubo problemas con el delantero.

"Me fui más rápido y me fui más joven. Estaba buscando reacción. Cuando un equipo te tira un 68 por ciento hay que cerrar las llaves rápido. Estaba tarde en la sincronización. Tuve tomar decisiones para hacer el juego más rápido defensivamente y abrir la cancha un poco más en la ofensiva. Renaldo hizo un buen trabajo pero tengo que tomar decisiones. No pasó nada. Todo está bien", declaró.

La Selección partió en la mañana del viernes rumbo a Washington D.C., donde se volverá a enfrentar a los Estados Unidos este domingo en el Entertainment & Sports Arena en Washington D.C.

Puerto Rico forma parte del Grupo D junto a México, Bahamas y Estados Unidos.

La segunda ventana clasificatoria se jugará en noviembre 2020 y Puerto Rico recibirá a las selecciones de México y Bahamas.

La ultima ventana clasificatoria se jugará en febrero 2021.