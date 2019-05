El expresidente de los Lakers de Los Ángeles, Earvin “Magic” Johnson, destapó hoy el mal funcionamiento en la gerencia de la franquicia e inclusó acusó al gerente general Rob Pelinka de “traición”.

Johnson fue entrevistado hoy en el programa First Take de ESPN, donde habló sobre su decisión de salir de la presidencia de los Lakers en el último día de la temporada regular, y sin avisarle previamente a la dueña del equipo, Jeannie Buss.

Johnson insinuó que fue Pelinka el que señalaba, a sus espaldas, que no estaba haciendo un trabajo adecuado como presidente.

“Si vas a hablar de traición, es solo con Rob. Pero, de nuevo, tuve que mirar dentro de mí. Lo había hecho por meses, porque no me gustaba que Tim Harris (jefe de operaciones) estaba muy involucrado en el baloncesto, cuando se supone que corriera el negocio de los Lakers. Pero estaba tratando de correr más a nuestro lado. Jeannie tiene que parar eso”, expresó Johnson, exjugador de los Lakers y una de las figuras más icónicas de la franquicia.

“Hay mucha gente en la mesa y todo el mundo está dando su opinión y es mucha información llegando a ella (Jeannie). Entonces cuando le dices ‘hay que hacer esto’, no se toma una decisión. Le dicen ‘no vayas por el lado de Magic, ve por la izquierda’. Su amor y respeto por esas personas hacían que se tomaran las decisiones incorrectas, o que no se tomaran. No se puede correr una corporación de esa manera, dejando pensar a todo el mundo que pueden tener una voz”, enfatizó Johnson.

El exarmador, además, aseguró que LeBron James, eventualmente, ganará un campeonato en el uniforme de los Lakers.

“Va a suceder. LeBron va a ganar ese ‘chip (campeonato), va a estar en ese cuarto reclutando. Tienen que estar Jeannie, LeBron, Rob y Frank (Voegel, nuevo dirigente), y ya”, enfatizó Johnson.

La renuncia de Johnson se dio luego que los Lakers ni cumplieran con las expectativas en lo que fue la primera temporada de James en la franquicia. Los Lakers fallaron en clasificar a la postemporada al terminar con récord de 37-45, lo que resultó en la salida del dirigente Luke Walton.

