Lima, Perú.- La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario, reconoció como “buenísima” y “significativa” la medalla de plata conquistada por la Selección Nacional de baloncesto masculino en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, una presea que sorprendió al considerar la inexperiencia internacional en la plantilla.

Para esta edición de los Juegos, la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (Fbpur) optó por una plantilla renovada, con ocho jugadores que no habían tenida experiencia previa en el Equipo Nacional adulto. La movida fue realizada para priorizar la Copa Mundial que arranca a finales de agosto, y para a la vez darle exposición a jugadores jóvenes con proyección en el programa.

Puerto Rico obtuvo la plata el domingo al caer en la final ante Argentina por 84-66. La Albiceleste acudió a Lima con las mismas figuras que llevará al Mundial.

“La Federación está haciendo un trabajo muy bueno con todas las categorías, y es un dolor de cabeza cada vez que clasificamos a un Mundial porque es sumamente costoso. Este es un equipo que, aseguro yo, ha consumido el presupuesto menor entre los ocho equipos que están aquí (en Lima) porque no hemos tenido los recursos para darle una mejor preparación, para poder pagarle unas dietas como lo que usualmente pagan estos equipos para estar aquí”, reaccionó Rosario.

La Selección llegó a Lima sin expectativa de medalla porque la mayoría de los jugadores no había tenido experiencia previa en el equipo adulto, más en la competencia que enfrentaría habían tres equipos con el mismo personal que llevará al Mundial, que inicia el 31 de agosto.

Puerto Rico llegó invicto a la final ante Argentina. La medalla provocó que el Copur y la Fbpur lograran el balance perfecto en estos Juegos Panamericanos. El Copur logró su medalla, una valiosa plata que definiría puesto en el standing del medallero al final de los Panamericanos, y la Federación se gozó la medalla, más probó jugadores para su futuro inmediato y lejano. Además, se mejoró el sexto lugar obtenido hace cuatro años en los Panamericanos de Toronto 2015.

Posiciones encontradas en el pasado

Todo el mundo está feliz, luego de un 2018 en el que hubo posiciones encontradas entre ambas partes de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla y la plantilla que debería acudir a esa justa. Inicialmente, la Fbpur quería enviar un equipo de juveniles, mientras que el Copur insistió en una plantilla probada, lo que finalmente logró para ganar el oro.

Los Juegos Panamericanos no son una competencia que otorgue clasificaciones para torneos de la FIBA, pero el Copur entiende que es importante acudir con el mejor talento posible para sumar medallas.

“Esta medalla es buenísima. Es significativa porque porque las medallas de plata y las de oro son las que nos acercan más arriba en el medallero. El baloncesto era un equipo que se trajo con mucho sacrificio, que no se sabía cómo iba a actuar porque es la primera vez que están jugando juntos; es un equipo de futuro. El cuerpo técnico hizo un trabajo extraordinario, en un torneo en que hubo tres equipos con sus jugadores que van a ir al Mundial. Estoy sumamente emocionada y contenta. El baloncesto es, creo, que el deporte nacional más importante que tiene nuestro país”, dijo Rosario.

No obstante, Rosario enfatizó en que esta medalla no significará que se debe asistir siempre a Juegos Centroamericanos y del Caribe y Panamericanos con los llamados “equipos B”.

“Este es un evento que usualmente no utilizamos como desarrollo. Pero da la casualidad que cae muy cercano al Mundial y queremos darle prioridad a ese evento porque queremos pasar a segunda ronda, porque queremos clasificar a Tokio 2020 y queremos darle esa oportunidad a la Federación para que convocara sus jugadores. En el proceso hay que darle siempre el espacio a las federaciones y sus cuerpos técnicos para analizar y confeccionar. A veces nos apasionamos mucho con el baloncesto y queremos la cosa rápida, queremos la convocatoria ya y saber cuáles son los jugadores. Son procesos que toman su tiempo. Convocar a estos chicos no es tarea fácil. Es un proceso lento que nos llena de mucha ansiedad a todos, y hemos visto que los procesos, cuando se dejan madurar, logran resultados como los que hemos visto aquí”, dijo.

Complacido Omar González

Por su parte, el dirigente Omar González vio jugadores con potencial para el equipo ‘grande’.

Igualmente, quedó complacido porque el baloncesto probó que hay eventos del ciclo olímpico que se pueden utilizas para desarrollar.

“Sí, hay eventos. Hay que organizarse. Está el BSN, que dura tanto tiempo. Está el mes de entrenamiento que tiene antes. Tenemos que saber escoger esos eventos, buscarlos, calendarizarlos, conocer la disponibilidad de los jugadores, buscar la logística. Sería un lujo hacerlo; hay que buscar el dinero. Pero sí. Lo lógico es que tengamos no dos equipos, hasta tres para enviarlos a competencias de nivel alto para ir mirando quién pertenece y quién no pertenece. La gente no solamente tiene que tener el talento; hay otras cosas (actitud de los jugadores) que son parte de estos, que ayudan a que el equipo funcione de la manera correcta. Esa es la verdad. Hay muchos eventos”, dijo González.