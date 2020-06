Charlotte - Michael Jordan ayudó como jugador a los Bulls de Chicago a convertirse un equipo ganador.

Está desesperado por hacer lo mismo en Charlotte como dueño de los Hornets.

Los jugadores de Charlotte dijeron que Jordan les habló recientemente por videoconferencia sobre lo que se necesita para ser un campeón, enfatizando la necesidad de rendir cuentas, incluso si eso significa hacer que los compañeros de equipo se sientan cómodos.

Esas son algunas de las mismas cualidades que se exhibieron durante el documental de diez partes "The Last Dance", que se centró en la sexta y última campeonato de la NBA de Jordan con los Bulls.

En la conferencia telefónica de una hora que llegó después de la conclusión del "The Last Dance", el armador de Charlotte Devonte Graham dijo que Jordan les dijo a los jugadores que no pueden sentirse incómodos "llamando la atención a sus compañeros de equipo" en la práctica cuando las cosas no salen según lo planeado o si los errores se vuelven repetitivos.

"Eso los hará aún mejores", dijo Graham reiterando los comentarios de Jordan.

"Te unirás mejor. Tu equipo es más fuerte. Hay más de un nivel de respeto, en lugar de no decir nada y dejar que los chicos se equivoquen una y otra vez, y estás perdiendo y perdiendo ", agregó.

Jordan no se ha acercado a igualar su éxito como jugador desde que asumió el control mayoritario de los Hornets hace 10 años.

Charlotte nunca ha pasado de la primera ronda de los playoffs y solo ganó tres juegos de postemporada en la era de Jordan.

En un esfuerzo por detener ese ciclo de mediocridad, Jordan contrató a Mitch Kuchak como nuevo gerente general del equipo en 2018 y los Hornets se han embarcado en un proceso de reconstrucción que incluyó separarse del tres veces All-Star Kemba Walker en la última temporada baja en un esfuerzo para centrarse en el desarrollo de jugadores jóvenes.

Jordan respondió las preguntas de los jugadores y habló directamente sobre la diferencia entre lo que se necesita para ganar en la temporada regular y los playoffs.

El centro de los Hornets, Cody Zeller, dijo que era un mensaje importante para un equipo joven.

"Muchos jugadores de nuestro equipo no han jugado en los playoffs y no entienden la atención al detalle con el que tienen que jugar en los playoffs", dijo Zeller.

"Eso fue lo que disfruté escuchar de MJ, especialmente como un equipo más joven", añadió.

La tenacidad y el deseo de ganar de Jordan a toda costa se exhibieron durante el "The Last Dance".

Eso significaba que a veces las emociones se desbordaban en las prácticas de los Bulls, lo que resultaba en altercados entre compañeros de equipo, incluido un notable intercambio de golpes entre Jordan y Steve Kerr.

El alero de los Hornets, Terry Rozier, bromeó diciendo que después de ver el "The Last Dance", probablemente también se habría peleado con Jordan.

"Hubiera tomado la ruta de Steve Kerr", dijo Rozier con una sonrisa. "Soy súper competitivo".

Pero Rozier no está seguro de que el enfoque agresivo de Jordan funcione con algunos de los jugadores de esta generación.

"Siento que tienes que elegir tu veneno", dijo Rozier. “Una cosa con ser compañeros de equipo con muchachos en esta liga es que tienes que aprender quiénes son primero. A algunas personas no les gusta ser confrontadas frente a otras; algunas personas hay que apartarlas Así que siento que es una mezcla de aprender a tus compañeros de equipo y saber cuándo llamarlos ... para que las personas no tengan mal sabor de boca ", opinó.

Zeller dijo que Jordan lo admitió en la reunión.

Dijo que Jordan, de 57 años, habló sobre su mandato posterior a los Bulls con los Washington Wizards cuando sus comentarios y críticas no fueron tan bien recibidos.

"Dijo que desearía haberlo hecho de manera un poco diferente" en Washington, dijo Zeller.