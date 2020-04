CHARLOTTE, N.C — Michael Jordan describió su última temporada de campeonato de la NBA con los Bulls de Chicago como un "año de probar".

"Todos estábamos tratando de disfrutar ese año sabiendo que estaba llegando a su fin", dijo Jordan a Good Morning America este jueves. Jordan apareció en el programa a través de una videoconferencia desde su casa en Florida para promocionar "The Last Dance", una serie documental de 10 partes centrada en el último año de la dinastía de los Bulls de los 90 que ganó seis títulos de la NBA en ocho años.

"El inicio de la temporada se dio con (el gerente general) Jerry Krause diciéndole a Phil Jackson (el dirigente) que podía jugar para 82-0 y que nunca tendría la oportunidad de regresar", dijo Jordan. "Sabiendo que me había comprometido con él, y si él no iba a ser el entrenador, entonces obviamente yo no iba a jugar". Entonces Phil comenzó la temporada diciendo que ese era el último baile, y la jugabamos de esa manera”.

La serie estrenará este domingo por la noche en ESPN en Estados Unidos, y a través de Netflix internacionalmente durante cinco domingos consecutivos hasta el 17 de mayo. Habrá dos episodios de una hora cada uno en cada fecha.

Jordan dijo este jueves que después de que Jackson le dijera al equipo que sería la última temporada juntos, los Bulls se concentraron en completar la encomienda de una segunda cadena de tres campeonatos consecutivos.

"Mentalmente, era duro saber que tuviera que llegar a su fin, pero también centró nuestro enfoque en asegurarnos de que termináramos bien", dijo Jordan. "Tan triste como sonaba a principios de año, tratamos de alegrarnos y disfrutar el año y terminarlo de la manera correcta".

El documental originalmente estaba programado para ser lanzado en junio durante las Finales de la NBA, pero ESPN tomó la decisión de acelerar su lanzamiento debido a la falta de programación deportiva en vivo, causada por la pandemia del coronavirus (COVID-19). La serie fue concebida para incluir imágenes nunca antes vistas de esa temporada, durante la cual el equipo iba en busca de su sexto campeonato en igual número de finales, durante un periodo de ocho años.

Pero el documental cubre más que solo la temporada final. El documental muestra al propietario de los Bulls, Jerry Reinsdorf, y a Jordan discutiendo sobre una lesión en el pie que sufrió durante su segunda temporada en la NBA.

Jordan quería jugar viniendo de la lesión después de que los médicosle dijeron al equipo que había un 90% de posibilidades de que se recuperara.

Reinsdorf, sin embargo, no quería que el defensa estelar jugara por miedo a arruinar su carrera.

"Le dije a Michael, no estás pensando en la relación de riesgo-recompensa", dijo Reinsforf en el video transmitido por GMA. "Si tuvieras un dolor de cabeza terrible y te diera una botella de píldoras, y nueve de las píldoras te curarían pero una de ellas te mataría, ¿tomarías alguna píldora?"

Jordan respondió que "depende de cuán (palabra soez) sea el dolor de cabeza".

Reinsdorf finalmente ganó; Jordan perdió 64 juegos esa temporada antes de regresar a los playoffs.

Jordan también habla sobre su tiempo en la Universidad de Carolina del Norte, cuando le escribiría a su madre pidiéndole dinero para comprar sellos postales para poder enviarle cartas a ella, y para pagar su factura telefónica.

"Hoy es un poco diferente", dijo Jordan. “Tenía una factura telefónica en la universidad de $60 o menos, pero solo tenía $20 en mi cuenta. Lo que la gente aprenderá, y mis hijos se reirán cuando lo vean, es que usamos sellos postales en aquellos días. Mirando el video verás cosas que la gente ha olvidado, que la vida era así".

"No teníamos Instagram ni Twitter, así que tenías que vivir la vida tal como vino... Pasar tiempo con los amigos y familiares, no con el teléfono. Era presencial, y escribías cartas".

Jordan habló sobre sus padres durante la entrevista con Good Morning America, diciendo que fueron la mayor influencia en su vida. Dijo que aprendió muchas lecciones valiosas de ellos, incluida la capacidad de aprender de los aspectos negativos de la vida y convertirlos en positivos.

También elogió a su hermano mayor, Larry.

"No estaría aquí si no fuera por mi hermano Larry", dijo Jordan. "Larry me empujó. Solíamos pelear todos los días. Pero a través de esas peleas surgió alguien como yo. Está justo a mi lado y me apoya".