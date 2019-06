Sea en medio de las series de cuartos de final o en el inicio de las semifinales, la postemporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN) sufrirá un receso debido a la participación de canasteros en la Selección Nacional 3x3 que competirá en el Mundial de Holanda a partir del 18 de junio.

Los apoderados de la liga acordaron detener la acción de los playoffs, a partir del sábado 15 de este mes hasta el 25 o 26, en los equipos que presentan a los jugadores Luis “Pelacoco” Hernández (Quebradillas), Gilberto Clavell (Aguada), Ángel Matías y Wil Martínez (Mayagüez), quienes representarán al país en el certamen mundialista.

Esta situación obligará al BSN a calendarizar la mayor cantidad de juegos posibles en las series de cuartos de final previo al día 15.

“Se jugará la mayor cantidad (de partidos) antes de que se vayan. Si un equipo termina la serie en cuatro juegos pues habrá ese receso (antes de las semifinales). Se va a atropellar de todas maneras por la situación”, expresó Alfredo “Piraña” Morales, director de torneo, a El Nuevo Día.

“Estamos trabajando en el calendario. Al ser un poco apretado, hay preocupación por los juegos ‘back to back’, porque los equipos con mayor profundidad (en el banco) tendría una leve ventaja. Al momento, no he recibido alguna queja. (Los apoderados) decidieron por lo menos malo ante lo que presenta la situación porque a finales de julio ya tenemos que terminar el torneo”, agregó.

Tres de las cuatro series de cuartos de final podrían afectarse por la ausencia de estos jugadores. Si Aguada se enfrenta a Mayagüez, entonces serían dos. “Si Aguada cae con Mayagüez pues son menos los equipos (afectados). Tendré una idea más clara después de hoy (ayer)”, indicó Morales.

Los apoderados también determinaron que si un jugador de la Selección se lastima en el certamen será reemplazado por un refuerzo hasta que el integrante se recupere de la lesión.

“La lesión tiene que ser certificada por un médico de la liga”, informó Morales.

Por segunda temporada consecutiva, la postemporada del BSN se verá interrumpida por un evento de por medio. En 2018, se tomó un receso por los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla.

Para evitar que ocurra en años entrantes, Morales señaló que el tema recae en el presidente de la Federación de Baloncesto y el presidente del BSN para trazar un plan con antelación.