Madrid— La rivalidad entre el Barcelona y el Real Madrid va más allá de una cancha de fútbol.

Días después de la polémica final de un torneo de baloncesto, realizada el domingo entre los clubes españoles, el partido sigue dando de qué hablar. Y Gerard Piqué fue el último en meter su cuchara.

Las FUERTES declaraciones de Piqué al Real Madrid tras el duelo que definió al campeón en el baloncesto

El Barcelona derrotó al Real Madrid en la final de la Copa del Rey. Luego que la liga de baloncesto admitió "graves errores" de parte de los árbitros, el Madrid dio a entender que consideraría retirarse de competencias locales y solo concentrarse en partidos internacionales.

Piqué tildó de “pataleta” la reacción del Real Madrid sobre el arbitraje.

“Todo lo demás es ruido para enmascarar todo lo de siempre, que el Barça fue campeón y los méritos que merecen esos jugadores que fueron ahí sin ser favoritos y levantaron la copa en Madrid”, añadió el zaguero azulgrana el martes, después de que el equipo de fútbol empató sin goles con el Lyon en la Liga de Campeones. "Ha pasado siempre en los últimos años. Pasa en básquet, pasa en el fútbol .... Lo hacen a menudo. Menos mal que no tienen más secciones porque si no tendríamos que sufrir también en el handball y hockey. Pero bueno, es una estrategia que utilizan y hay que acostumbrarse".

La polémica decisión ocurrió al final del partido, en el que el Barcelona ganó 94-93 al Madrid.

Barcelona defeats Real Madrid in the final in the Copa del Rey..Barcelona Champion! Congrat's.. watch the amazing final ?????????????? pic.twitter.com/OZitU14PUg — 24 Sports Legends (@24SportsLegends) February 18, 2019

El centro del Real Madrid Anthony Randolph realizó lo que pareció un bloqueo legal - jugada con el que el anfitrión hubiera ganado el título en el último segundo, pero los jueces revisaron la jugada y eventualmente marcaron interferencia en contra del jugador estadounidense. Una grabación de la jugada mostró que la pelota tocó el aro antes de que Randolph la agarrara, lo que hubiera anulado la decisión de interferencia, pero aparentemente la repetición que vio la terna de árbitros no dejó eso en claro.

La decisión cambio el marcador para dejar al Barcelona, que iba un punto atrás, adelante con un punto y el club catalán se llevó el título.

"El Real Madrid por supuesto que comprende los errores humanos que se pueden producir en cualquier deporte, pero exige una respuesta clara a lo ocurrido con una jugada que es revisada por el trío arbitral en el ‘instant-replay’, y cuya decisión sorprendentemente es contraria a lo que establece el reglamento", dijo el Madrid en un comunicado. "El Real Madrid seguirá estudiando las medidas y actuaciones a adoptar ante la enorme gravedad de los hechos acontecidos".