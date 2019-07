Sin mucho tiempo para descansar, la serie final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) entre los Leones de Ponce y los Santeros de Aguada iniciará el jueves a las 8:00 p.m. en el coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado, anunció la liga en una conferencia de prensa.

Todos los partidos serán trasmitidos por WAPA Deportes y en el portal cibernético del BSN. De ser necesario, el cuarto y quinto encuentro se jugarán en días consecutivos, el 17 y 18 de julio.

Los Leones eliminaron a los Vaqueros de Bayamón el martes en un séptimo y decisivo juego de la semifinal B celebrado en el auditorio Juan “Pachín” Vicens par estar de vuelta en la serie de campeonato por decimoséptima ocasión.

Los Santeros hicieron lo propio- también en un encuentro de muerte súbita- el pasado domingo en Aguada en la semifinal A ante los Piratas de Quebradillas. Es la primera final en la historia de la franquicia aguadeña.

“Es una temporada que no ha sido fácil, que fue muy competitiva. Eso demuestra que el trabajo que se realizar para velar por las reglas ha dado resultados para tener equipos competitivos. Se puede ver que de distintas maneras un equipo puede llegar al tope. Va a ser una serie interesante. Estamos contentos con la participación de la fanaticada. Estamos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho”, dijo Fernando Quiñones, presidente del BSN.

Los dirigentes de ambos quintetos Wilhelmus Caanen (Ponce) y Carlos González, presentes en la conferencia de prensa, prometieron una final competitiva.

“Aguada para nada será fácil. He predicado desde el principio que esto era paso a paso, meta por meta. Hemos cumplido hasta ahora. Hemos hecho mucho pero no hemos hecho nada. Será un gran reto y un gran sentimiento porque estuve con Aguada en sus inicios. Esperamos tener la mejor competencia y la mejor salud”, declaró Caanen, quien fue asistente técnico de su hermano, el entonces dirigente Allans Colón, desde que la franquicia resurgió en Coamo.

González, por su parte, reconoció la historia de los Leones, que suman 14 campeonatos en la historia de la liga -empate con los Vaqueros y los Atléticos de San Germán- pero resaltó que la marca no debe ser factor en el presente.

“Es muy bonito (su historial), pero no podemos vivir de la historia. Estamos en el presente. Ponce es un equipo veterano con una gran ofensiva, una gran capacidad para anotar a larga distancia. Tiene fortaleza con los refuerzos Adrian Uter y Will Daniels y el cerebro del equipo que es Carlos Rivera”, expresó González, que suma un título como técnico con los Piratas en 2017.

“Nuestra historia es la opuesta, pero tenemos el deseo, la ilusión y el material humano para competir”, agregó.