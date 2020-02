La clasificación olímpica de la Selección Nacional femenina de baloncesto, alcanzada el domingo en Francia, marca la primera ocasión en la historia del baloncesto de mujeres que Puerto Rico obtiene ese logro, pero la quinta que un deporte de conjunto estará representado en Olimpiadas.

Y el acontecimiento de las chicas en el baloncesto se da justamente cuatro años después de que otro combinado femenino, el de voleibol, hiciera historia también con su primera participación en unos Juegos de Verano tras clasificar para Río 2016.

Esta Selección de baloncesto se une así a los combinados de baloncesto masculino, béisbol, sóftbol y voleibol femeninos.

Baloncesto masculino

De de los deportes de conjunto, el Equipo Nacional masculino de baloncesto es el de mayor historia en el olimpismo, no solo por la cantidad de participaciones en Olimpiadas, sino también por sus resultados.

La primera participación del Equipo Nacional en unos Juegos Olímpicos se dio en 1960 en Roma, y desde entonces ha intervenido en un total de nueve Olimpiadas. Desde sus primeras en Roma 60, el quinteto boricua asistió a cinco consecutivas, hasta Montreal 1976. No regresó hasta 1988 en Seúl, Corea, yendo luego a otras dos en línea, incluyendo las de Barcelona 1992 cuando debutaron los jugadores de la NBA por Estados Unidos, con el recordado ‘Dream Team’.

Tras ausentarse a las de Sídney por no clasificar, Puerto Rico fue por última vez a los Juegos de Atenas 2004, donde le infligió a Estados Unidos su primer revés en Olimpiadas desde que integraron a los enebeístas.

Al momento lleva tres Juegos Olímpicos sin clasificar, e intentará detener esa racha este próximo verano en un dificilísimo Repechaje Preolímpico que se jugará en Serbia contra otros cinco equipos por un solo boleto.

Béisbol

Tras una histórica participación como deporte de exhibición en 1988 en Seúl, el béisbol debutó oficialmente como deporte olímpico en los Juegos de Barcelona 92, y los boricuas arribaron en una honrosa quinta posición.

Cuba, China Taipei y Japón se llevaron las medallas en esa justa. Estados Unidos, que contó en esa edición con prospectos que más tarde llegarían y brillarían en el béisbol de Grandes Ligas, no subió al podio y se tuvo que conformar con el cuarto lugar a pesar de ser una potencia del béisbol.

Los boricuas terminaron por encimade República Dominicana (6to), Italia (7mo) y España (8vo).

En Seúl, siendo deporte de exhibición, Puerto Rico venía de lograr la medalla de bronce pero no fue a los libros de récord por no ser un evento oficial. Estados Unidos y Japón se llevaron el oro y la plata, mientras Cuba, la gran potencia de la época, no estuvo presente en ese torneo.

Este año en marzo, el Equipo Nacional buscará su clasificación a Tokio 2020 en el Preolímpico de las Américas que se efectuará en Arizona.

Sóftbol

Las siempre recordadas “Nenas de Junior Cruz”, el mote con que fue bautizada la Selección femenina de este deporte, también tiene su nicho en la historia pues fue partícipe de la primera aparición de esta disciplina en el programa de unos Juegos Olímpicos. Fue en 1996 cuando la Selección, encabezada por Ivelisse Echevarría, Betty Segarra, Clara Vázquez y Liza Fernández, entre otras, apareció en sus primeros y únicos Juegos Olímpicos en Atlanta. De paso, fue el primer conjunto femenino boricua en unas Olimpiadas.

Al igual que ocurrió cuatro años antes, cuando el béisbol apareció oficialmente por primera vez y Puerto Rico tuvo de abanderado a un representante de esa disciplina en Jesús “Motora” Feliciano, en Atlanta 96 Echevarría, representante del sóftbol en el debut olímpico de ese deporte, fue escogida como la abanderada de la delegación boricua. De paso, la otrora lanzadora peñolana es hasta ahora la única mujer boricua en haber sido abanderada de unos Juegos Olímpicos.

La selección femenina arribó en la octava y última posición. Puerto Rico ganó un solo juego en siete presentaciones, con marcador de 2-0 sobre Australia, que terminaría siendo medallista de bronce. El oro y la plata fueron para Estados Unidos y China.

La Selección femenina trató de clasificar para las Olimpiadas de Tokio 2020 pero falló en su intento el año pasado.

Voleibol femenino

Con la presencia de figuras icónicas del voleibol femenino que le han dado a Puerto Rico sus logros más grandes internacionalmente, como Aury Cruz, Karina Ocasio, Vilmarie Mojica, Daly Santana, entre otras, la Selección femenina debutó en unas Olimpiadas en los Juegos de Río 2016, tras clasificar en un repechaje preolímpico celebrado ese mismo año en mayo, en el Coliseo Roberto Clemente, donde participaron además, Kenia, Colombia y Argelia.

Ya en Brasil, la Selección no pudo lograr ni un solo triunfo, arribando en un empate en la undécima posición con Camerún, ambos con 0-5.

La Selección buscaba su segunda clasificación consecutiva a unas Olimpiadas pero en enero perdió el partido final ante República Dominicana en el clasificatorio jugado en esa país.

Baloncesto femenino