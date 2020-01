El sismo de 5.9 de magnitud ocurrido a las 8:54 a.m. del sábado provocó daños al coliseo Arquelio Torres, hogar de los Atléticos de San Germán en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

En fotos que circularon en las redes sociales, se puede apreciar que uno de los focos de iluminación cayó al tambloncillo junto a pequeños escombros del techo. Además, la pizarra lucía inclinada al zafarse uno de los tensores que la sostiene.

Coliseo Arquelio Torres Ramírez en San Germán?? pic.twitter.com/QAvXawhDl5 — EA¦Vargas¦Cervantes (@AmedCervantes) January 11, 2020

El alcalde de Sam Germán, Isidro Negrón Irizarry, confirmó a El Nuevo Día lo ocurrido en la instalación deportiva que, al momento del temblor, albergaba a más de 100 refugiados. Las personas fueron desalojadas de la edificación después del movimiento telúrico.

"Se cayó un foco. La pizarra de los tensores, uno se soltó pero se va a arreglar. Sacamos a la refugiados de allí y luego un ingeniero estructurar evaluó. Concluyó que el edificio es seguro y no hay daños (mayores)", expresó.

Negrón Irizarry agregó que se necesitará una andamio de 40 pies para reparar la pizarra, trabajos que se realizarían la semana entrante.

"Vamos a reforzar con cadenas y tensores más fuertes para que las vigas no corten el cable", dijo.

El Nuevo Día se comunicó con uno de los apoderados de los Atléticos, César Vivaldi, quien aún espera un informe de los sucedido del alcalde. Se mostró preocupado por los efectos que tengan los daños para la preparación del equipo rumbo a la temporada del BSN que inicia el 28 de febrero.

"No he podido hablar con el acalde.Vi las fotos pero no he podio pasar por allá. Es preocupante", declaró.

El coliseo Arquelio Torres es la segunda cancha del BSN afectada por los sismos de estas semanas.

En Ponce, el audotirio Juan "Pachín" Vicens sufrió una serie de daños, incluyendo una grieta en el techo y la rotura de unos cristales, según detalló la alcaldesa María “Mayita” Meléndez.