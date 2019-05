Tyler Davis confirmó en las redes sociales su participación con la Selección Nacional en la venidera Copa Mundial de China, pero el presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, Yum Ramos, aún no puede garantizarlo.

Ramos sí dijo que el pívot le ha manifestado su “deseo e interés” de jugar en el certamen mundialista a finales de agosto, pero primero tendrá que ver lo que sucederá con la participación de Davis en la Liga de Verano de las Vegas a principios de julio.

Davis, posiblemente, reciba una invitación al torneo veraniego, luego de quedar fuera del plantel del Thunder de Oklahoma City en diciembre pasado.

“Creo que después de la Liga de Verano tendremos un mejor panorama. Hay muchas cosas que pueden pasar. Por ejemplo, puede llamar la atención de un equipo en el verano y que ese equipo le diga que no juegue en el Mundial”, dijo Ramos.

“Anoche hablé con él y me dijo que tiene interés de jugar en el Mundial, pero no puedo garantizarlo. Me dijo que se siente mucho mejor y que está entrenando”, abundó.