El pívot Tyler Davis anunció en la madrugada del miércoles que no jugará con la Selección Nacional de baloncesto en la sexta y última ventana clasificatoria a la Copa Mundial en febrero al batallar contra la depresión.

En un video publicado en su cuenta de Twitter, Davis reveló su decisión, cuando hace poco más de dos semanas confirmó su participación con el seleccionado en los partidos ante Argentina y Uruguay, el 22 y 25 de febrero, respectivamente, en la búsqueda del pase al certamen mundialista de este año.

“Primero que todo quiero darle las gracias a Yum Ramos (presidente) y a la Federación (de Baloncesto) por darme la oportunidad de jugar con el Equipo Nacional de Puerto Rico y de jugar con mis hermanos otra vez. Recientemente, me comprometí a jugar con el equipo para los juegos del 22 y 25 de febrero, pero hoy tengo que echarme a un lado", pronunció el espigado canastero, de 21 años y quien buscaba jugar por primera vez en este clasificatorio.

I apologize to anybody I may have let down with this decision! I’ll be back the best I’ve ever been. God has my back so I know I CANT LOSE???? see y’all real soon. pic.twitter.com/W7qUPWeSQH — Tyler Davis (@Tyler__Davis34) 13 de febrero de 2019

“He estado lidiando con muchas cosas, últimamente. Batallando con la depresión. Mi ser y la naturaleza de mi cuerpo me dicen que por el momento tengo que poner el baloncesto a un lado de mi vida. Necesito enfocarme en que soy hombre y humano", prosiguió el exjugador del Thunder de Oklahoma City en la NBA.

Davis, hijo de una puertorriqueña, debutó esta temporada con el Thunder antes de ser dejado en libertad en diciembre pasado. Y recientemente visitó al boricua José Juan Barea en su residencia en Dallas para anunciar su intención de jugar con el conjunto nacional por segunda ocasión en su carrera. Debutó en 2017 en el AmeriCup. Su presencia en el combinado era importante ante la falta de mollero y estatura en la línea frontal.

Davis agregó que “aprecio todo el amor, apoyo y oración que he recibido de todo el mundo en la isla, de mi familia y de la gente que me rodea. Es una decisión difícil, pero cuando Tyler, el hombre, no está bien, no puedo ser el jugador y la persona que quiero ser cada día. Así que lo siento mucho por las personas que desilusioné".

Responde la Federación

Por otro lado, Ramos aseguró que la federación ya se comunicó con Davis y le ofreció ayuda para lidiar con la situación.

“Estuvimos en comunicación con él y su familia tan pronto nos dijo que estaría indispuesto para participar del Torneo porque estaba pasando por momentos difíciles. Le ofrecimos todas las herramientas disponibles que tenemos en nuestro alcance para que pueda atravesar estos episodios de la mejor manera y confiamos en que se reincorporará a su carrera baloncelística lo antes posible”, expresó Ramos en comunicado de prensa.

La federación también informó que el cuerpo técnico liderado por Eddie Casiano estaría realizando los ajustes en la planificación ante la ausencia de Davis.