Oklahoma City— El alero Andrew Wiggins, de los Timberwolves de Minnesota, intentó el miércoles aclarar sus comentarios en los que utilizó la palabra gay para describir la conducta del perimetral Dennis Schroeder, del Thunder de Oklahoma, durante el partido entre ambos conjuntos.

Thoughts out to Nerlens Noel. His head smacked the ground very hard after trying to block a Andrew Wiggins dunk attempt. He left the game on a stretcher. pic.twitter.com/OLtkzQuJWs

El pivote del Thunder, Nerlens Noel, fue retirado de la cancha en camilla en el tercer periodo después de que Wiggins colisionara con él durante un intento de volcada el martes en la noche. Schroeder, descontento por la jugada y otros incidentes en el ríspido partido, fue sancionado con falta técnica por un altercado con el perimetral Jeff Teague, de los Timberwolves.

Wiggins consideró injustificado el proceder de Schroder.

“Se puso gay”, declaró Wiggins después del encuentro. “Actuaba locamente sin motivo”.

Horas después, Wiggins intentó aclarar sus comentarios en las redes sociales.

“Me gustaría aclarar lo dicho anoche por mí durante la sesión con la prensa después del partido. Dije: No sé qué le pica, se puso gay... actuaba locamente sin motivo”, afirmó el jugador en Twitter.

Id like to clarify what I said tonight during my post game media session. I said: “I don’t know what’s wrong with him he was just getting... acting crazy for no reason”.