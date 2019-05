OAKLAND, California.— Los Warriors de Golden State han ganado muchas veces en postemporada sin sus grandes estrellas.

En esta ocasión, Kevin Durant se lesionó y Klay Thompson y compañía consiguieron encontrar su ritmo cuando más falta les hacía.

Thompson anotó 27 puntos, incluida una bandeja clave a 4.1 segundos del final, y los Warriors de Golden State superaron la lesión de pantorrilla de Kevin Durant para derrotar 104-99 el miércoles a los Rockets de Houston y ponerse 3-2 arriba en las semifinales de la Conferencia Oeste.

“Han estado aquí muchísimas veces, han pasado por estas batallas en los últimos cinco años”, comentó el técnico Steve Kerr. “Tienen muchas agallas. Simplemente se unieron y lo lograron. No hacían falta discursos. Sabían lo que tenían que hacer”.

Durant tenía previsto hacerse una resonancia el jueves, tras lastimarse la pantorrilla derecha en el tercer cuarto. Aún no estaba claro si jugaría el partido del viernes.

El Jugador Más Valioso de la final de la NBA en dos ocasiones se fue cojeando al vestuario tras caer mal en un salto. Terminó con 22 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias.

James Harden anotó 31 puntos para los Rockets, que intentarán evitar la eliminación en el encuentro del viernes en Houston.

“Es jugárselo todo a una carta, pero estoy cómodo con ello”, comentó el entrenador de los Rockets, Mike D’Antoni.

Sin embargo, los Rockets definitivamente desperdiciaron una oportunidad en el quinto partido. Tras la salida de Durant, otras estrellas de Golden State ayudaron a los Warriors a conseguir la victoria.

Draymond Green recibió su cuarta técnica de los playoffs cuando quedaban 3:39 en el reloj y después encestó un triple en el otro extremo de la cancha. Thompson siguió con otro triple para poner el 97-89 a 2:33 del final.

Stephen Curry volvió a tener problemas de puntería y terminó con 25 puntos tras encestar 9 de 23. Acertó 3 de 11 triples.