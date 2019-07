Ponce - Durante la celebración de los Leones en el tabloncillo del Juan “Pachín” Vicens por haber logrado el pase a la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN), el dirigente Wilhelmus Caanen ya estaba con la mente ubicada en la última parada rumbo el campeonato.

No es que dejará de festejar su primera aparición en una serie de campeonato como técnico con el equipo de su pueblo natal. La fiesta será corta porque lo que tendrán los Leones de frente para intenta de alzar la decimoquinta corona de la franquicia no apunta a ser una tarea fácil.

“Es bonito lo que estamos viviendo, lo vamos a disfrutar, pero el enfoque se mantiene”, dijo Caanen finalizado el séptimo y decisivo encuentro de la semifinal B a favor de los selváticos 92-72 frente a los Vaqueros de Bayamón.

“Desde que comenzamos la temporada lo dije. Mi primera meta era clasificar a la postemporada, lo logramos. Luego a las semifinales, lo logramos, y ahora tenemos el pase a la final. Ahora es concentrarnos para la próxima serie porque si Bayamón estuvo duro, ya sabes cómo está Aguada”, agregó.

Los Santeros, con un plantel sumamente profundo, acabaron con los Piratas de Quebradillas- también en siete encuentros- para alcanzar su primera final en la historia de la franquicia. El duelo entre Ponce y Aguada comienza el jueves en el coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado.

“Es un buen equipo, bien dirigido. Vamos a aceptar el reto, pero tenemos que estar enfocados. No espero menos de Aguada. Siempre que la salud nos acompañe, vamos a tener posibilidades”, declaró Caanen.

Sobre el triunfo contra Bayamón ante cerca de 12,000 fanáticos en el Pachín Vicens, Caanen resaltó la energía positiva que se presentó en la instalación para impulsar a los jugadores. De igual forma, aplaudió el juego colectivo que sacó de la cancha a los Vaqueros con 12 triples.

“Mi equipo no deja de hacerme quedar bien. No es que me sorprende porque yo sé que ellos son esto. Obviamente, nos recargamos de energía con la cancha como estaba. Los fanáticos son vitales con este movimiento. Tengo que decir que mientras la salud me los acompañe, ellos son capaces de hacer esto”, expresó.

“Hemos predicado durante toda la temporada que no vamos a dar nada por sentado, que vamos a aceptar todos los retos, pero en el colectivo, a quien le toque la noche la mano caliente. Nuestro grupo lo entiende, sabes que hay que sacrificar las estadísticas individuales por el colectivo”, añadió.

Ángel Daniel Vassallo fue el héroe del encuentro con 32 puntos, incluyendo cinco tripletas en cinco intentos.

Después del triunfo, el canastero dijo que el pase a la final tuvo una sensación especial por vencer a un quinteto dirigido por Nelson Colón, quien guio a Ponce a sus últimos dos campeonatos consecutivos en el 2014 y 2015.

“Llevamos tres años con oportunidades y no se nos dio. Es una sensación diferente porque fue contra Nelson. Le tengo mucho respeto porque estuvo con nosotros cuando ganamos. Se siente algo gratificante porque nos fuimos con un tremendo coach contra un tremendo equipo. Al hacerlo en casa en un juego número siete se siente muy especial”, dijo Vassallo.

Sobre Aguada, el excanastero del Equipo Nacional espera una choque igual o mejor que el jugado frente a Bayamón.

“Es el mejor equipo de la liga. Dominaron todo el año. Es un equipo bien versátil, tienen muchas piezas, juegan bien en la carrera. Tenemos que emplearnos porque sabemos que tenemos que ganar allá. Lo hicimos una vez en la temporada. Hemos ganado campeonatos en la carretera. Tenemos el hambre para hacerlo, desde los veteranos hasta los jóvenes. Va a ser una buena serie. Espero que se vaya a siete ganemos o perdemos. Son dos equipos que parean bien”, opinó.