Aguada - Wilhelmus Caanen no encontraba palabras para articular la debacle de los Leones tras desperdiciar una ventaja de 18 puntos frente a los Santeros en el cuarto parcial. Tampoco podía explicar cómo el armador suplente Kevin Maura fue la bujía del quinteto del oeste para lograr lo imposible.

Con los ojos hinchados, el dirigente de los Leones de Ponce lamentó el jueves el revés de Ponce 95-91 para caer 3-2 en la serie final del Baloncesto Superior Nacional (BSN). Ahora, los selváticos se ven obligados a ganar el sábado en el auditorio Juan “Pachín” Vicens para seguir con vida.

En un aparte con El Nuevo Día, Caanen no precisó el lapso de tiempo para poder botar el doloroso golpe tras dominar un encuentro por tres parciales y medio, una oportunidad que le hubiera dado la ventaja de la final a Ponce para poder rematar en su cancha. Incluso, limitaron al escolta Rigoberto Mendoza, el mejor anotador de Aguada en la final, a ocho puntos.

“No sé, no sé. A lo mejor durmiendo, con la brisa de la mañana. La realidad es que todo lo que hicimos funcionó. El plan que impusimos funcionó. Aparentemente, no habíamos hecho estrategia para Kevin Maura, un jugador que no estaba en su rotación. Independiente de eso, estuvimos 18 puntos arriba. Si quieres ganar un campeonato, no puedes menosprecir a nadie. Lo que hizo el chamaco fue increíble”, expresó el mentor ponceño.

Maura, tercer reserva detrás de Filiberto Rivera y Alex Abreu, entró al encuentro con los Leones arriba 79-91. De inmediato, el base de 5 8” pies de estatura encentó un triple que comenzó un avance de 20-3. Maura sumó 14 puntos en el último parcial.

“A lo mejor nos pusimos presión, nos relajamos, hicimos unos errores cruciales que ellos le sacaron puntos. Al alimenta la energía de la cancha, la fanaticada, nos pusimos presión y ya viste el virazón”, indicó Caanen, quien alabó el juego de Maura.