New Orleans. — Zion Williamson llegó a 30 puntos en una noche por primera ocasión, apenas en el noveno partido de su carrera dentro de la NBA.

Anotó 31 el martes, y los Pelicans de New Orleans lucieron dominantes en la segunda mitad para arrollar 138-117 a los Trail Blazers de Portland.

Williamson tuvo una actuación de 28 minutos, y aprovechó su corpulencia, pies rápidos y explosivo salto para hacer frente a cualquier rival que trató de detenerlo. El novato mide seis pies y seis pulgadas, pesa 285 libras.

“Esperaba causar un impacto, pero no hacer algo así”, reconoció Williamson con su habitual sonrisa y carácter afable. “Simplemente buscaba entrar, adaptarme, no echar las cosas a perder, pero mis compañeros y entrenadores me impulsan siempre", señaló.

“No me fijo altas expectativas, sino que creo que hay que encontrar la línea que divide la realidad de los sueños”, agregó. “Si mis compañeros me encuentran, bien. Si no, sólo voy a hacer otra jugada, atrapar el rebote y jugar a la defensiva”.

Williamson fue simplemente demasiado fuerte y rápido. Combinó dribles en los que giró con ataques repentinos en la línea de fondo, además de mostrar su arsenal acostumbrado de clavadas en rompimientos rápidos y tenaces saltos para encestar luego de que alguien había errado un disparo.

Seis de sus nueve rebotes fueron ofensivos.

“Realmente no creo que él sea comparable con otro que yo haya visto”, aceptó el alero de Portland, Carmelo Anthony. “Es alguien que, con lo poderoso que es, salta así... Se puede decir que él mejora. Va mejorando su sensación del partido”.

JJ Redick anotó 20 puntos y Josh Hart agregó 17 por New Orleans, que perdía incluso por 16 unidades en el primer periodo antes de enfilarse a su tercera victoria consecutiva. Jrue Holiday contribuyó con 16 tantos y 10 asistencias, mientras que Lonzo Ball agregó 10 puntos y el mismo número de asistencias.