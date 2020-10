LeBron James está a tres victorias de su cuarto campeonato en la NBA en su décima aparición en las Finales.

Ha sido un largo trayecto para el astro de los Lakers en 17 temporadas. Tiene marca de 3-6 en las series de campeonato y uno de los tres fracasos todavía lo atormenta.

Se trata de la final del 2011. Hace nueve años, James jugaba su primera temporada con el Heat, su rival en estas Finales, junto a los estelares Dwyane Wade y Chris Bosh contra los Mavericks de Dallas de Dirk Nowitzki y un José Juan Barea efectivo desde el banco. El quinteto tejano privó a James de su primer campeonato en la liga tras coronarse por primera vez en su historia en seis juegos.

Durante la conferencia de prensa luego del triunfo del miércoles, a James le preguntaron sobre lo aprendido en 10 apariciones en las finales y mencionó la serie contra Dallas, particularmente en segundo encuentro, como unos de los momentos definitivos de su trayectoria en la NBA.

“El mejor maestro en la vida es la experiencia. He experimentado muchas cosas en mi carrera, juegos de finales en los cuales tenías toda las de ganar, con el control de una jugada tras otra que puede cambiar el curso de un juego, de una serie y uno que particularmente siempre recuerdo es el segundo partido de las Finales de 2011 en Miami contra Dallas”, relató James.

“D. Wade anota un triple cerca del banco de ellos. Creo que nos puso arriba por 13 o 17 puntos. Desde ese momento, ellos hicieron un gran avance y terminaron con una güira izquierda de Dirk para robarse ese juego. Esa mier.. me atormenta hasta el día de hoy. Así que siempre hablo que el mejor maestro de la vida es la experiencia y he experimentado mucho. Es lo que me ha convertido en el hombre que soy hoy”, agregó.

LeBron James contra el boricua José Juan Barea en el segundo juego de la final entre los Mavericks de Dallas y el Heat de Miami en 2011. (Xavier J. Araujo)

En el partido que recuerda James, Wade acertó un bombazo con 7:14 minutos por jugarse en el cuarto parcial que le dio una ventaja de 15 tantos al Heat (88-73), según datos de basketball-reference.com. Acto seguido, los Mavericks construyeron una impresionante corrida de 17-2 para empatar el encuentro 90-90 con 57 segundos por jugarse. Con el duelo igualado a 93, Nowitzki coló la cesta de la victoria con 3.6 segundos en la pizarra para Dallas empatar la final 1-1. Miami retomó la ventaja en la serie 2-1, pero cayeron en tres juegos consecutivos ante los inspirados Mavericks.

El retirado alemán terminó con 24 puntos y 11 rebotes. Barea tuvo cinco puntos, tres rebotes y una asistencias en 14 minutos de juego. James finalizó con 20 tantos.

James ganó su primer campeonato al año siguiente contra el Thunder de Oklahoma City en cinco juego. En 2013, Miami sobrevivió en siete partidos para alzar su segundo trofeo al hilo frente a los Spurs de San Antonio.