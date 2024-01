¿A qué se debe la locura de puntos de Luka Doncic y otros jugadores en la última semana de la NBA?

“Los esfuerzos en defensa no se ven como lo principal; la energía y concentración van dirigidas a la ofensiva. Los esquemas defensivos, con las reglas de juego, les permite tener esas ventajas”, dijo el ponceño.

Pero en su caso, Ruiz, enumeró varios factores adicionales que para él explican el porqué, no solo de la alta ofensiva individual, sino colectiva.

“Es una combinación de muchas cosas”, estableció Ruiz. “Número uno, jugadores con muchos recursos ofensivos: ataque (al canasto), tiros de tres, y que son ágiles. Segundo, la tendencia del juego se presta para eso; es un juego más rápido. Tercero, la pobre defensa; he visto los juegos y no han habido ajustes defensivos. Es preocupante”, dijo Ruiz, con un campeonato como mentor en el BSN.

“Anotar 140 puntos no es imposible. Se ha hecho una costumbre. Pero es por el juego rápido”, agregó Ruiz refiriéndose a que esa es la nueva tendencia del juego, con posesiones de balón cortas y tiros al canasto casi de inmediato, con pocos o ningún pase de balón.

“A mí me preocupa algo… la defensa está ausente. No hay ajustes. No le quito el mérito y la habilidad (a los jugadores ofensivos). Pero ‘hello’... Son 73 puntos de un jugador que juega pausado. Y es muy inteligente, pero dóblalo, haz algo para que anote otro”, declaró Ruiz sobre la nula defensa de los contrarios contra Doncic.